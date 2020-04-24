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24.04.2020 - 04:41 | | AA

Ankara'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki 6 mahallenin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Ankara'nın Kalecik ilçesi Ahikemal Şenyurt, Ahiler Yenice, Çanşa Kale, Cuma Saray, Halilağa Tabakhane ve Yenidoğan Yeşilyurt mahalleleri sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

Kesin korunacak hassas alan ilanı

Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde bulunan Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları doğal sit alanının, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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