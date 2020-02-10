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HaberlerSiyaset Haberleri Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek
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10.02.2020 - 23:19 |

Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek

İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek

CNN TÜRK'ün haberine göre , toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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