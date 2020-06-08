Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını İstanbul’dan sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarıyla birlikte geçen hafta Ankara’ya döndü. Erdoğan, dün resmi Twitter hesabından “Ankara’da mesaiye devam” notuyla 4 kare fotoğraf paylaştı.

Paylaşımda, Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçesinde yürürken ve telefon görüşmesi yaptığı ana ilişkin fotoğraflar kullanıldı.

Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç’u andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç’u vefatlarının yıl dönümünde andı. Erdoğan, Twitter’dan, “Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç’u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.