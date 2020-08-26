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26.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ankara’dan ABD’ye tepki: Dışişleri sözcüsünün açıklamasını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ağustos’ta İstanbul’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün “haddini aşan” açıklama yaptığını belirterek, “Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz” dedi.

Ankara’dan ABD’ye tepki: Dışişleri sözcüsünün açıklamasını reddediyoruz

Aksoy, “Kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un açıklamasında, Hamas’ın terör örgütü olduğu iddia edilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas yöneticileriyle görüşmesinin Türkiye’nin uluslararası toplumdan izole olmasına ve Filistin halkının çıkarlarının zarar görmesine hizmet ettiği öne sürülmüştü.

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