Arnavutluk Başbakanı bugün Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ocak’taki ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, Rama’yı Beştepe’de ağırlayacak.