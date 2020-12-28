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28.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ata’nın Ankara’ya gelişinin 101. yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı törenlerle kutlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 101. yıl dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ata’nın Ankara’ya gelişinin 101. yılı

Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer devlet erkanı ve seymenlerin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Şahin’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu yıl törene koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı alındı.

Kızılca Gün Anıtı açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü anısına Genelkurmay Kavşağı’nda yaptırılan “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı” açıldı.

Açılışa Vali Şahin, Başkan Yavaş ile bazı Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Eserin Atatürk ve temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ettiğini belirten Yavaş, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki anıtta Büyük Önder Atatürk’ün yanı sıra dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hacı Mustafa Efendi, ilk kadın muhtar Satı Kadın’ın yer aldığını aktardı. Yavaş, ayrıca İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 84. yılı olduğunu anımsatarak, Ersoy’u sevgi, saygı ve minnetle andı.

‘En önemli adımlardan biri’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının önemli adımlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıldönümü vesilesiyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun 101. yıl mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 101. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum” dedi.

 

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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