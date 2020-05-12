Atatürk Barış Ödülü yönetmeliği değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’ne ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. 20 yıldır verilmeyen ödülün bu yıl verilmesi hedefleniyor. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yapılan düzenleme ile Ödül Kurulu, adayları artık Kabine’ye değil Cumhurbaşkanı’na sunacak. Ödül Kurulu her yıl ocak ayında toplanacak. Kazanana verilecek para ödülü de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Ödülün verileceği yıldan bir önceki yıl 19 Mayıs’a kadar başvuru ilanının yapılması gerekirken yeni düzenleme ile ödül verilecek yılın 19 Mayıs’ına kadar başvuru ilanı yapılacak. Başvurular ise 1 Temmuz’a kadar olacak. Daha önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kazananın açıklanması gerektiği düzenlenen “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”, yeni düzenleme ile artık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamuoyuna duyurulacak. 19 Mayıs’ta düzenlenmesi gereken ödül töreni de artık 10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü ya da Cumhurbaşkanı’nın uygun bulduğu başka bir gün gerçekleştirilecek. Ödül en son 2000 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verilmişti.