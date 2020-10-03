‘Ateşkes çağrısı samimi değil’

Törende konuşan Akar, Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’sini oluşturan Dağlık Karabağ ve civarındaki 12 şehri yaklaşık 30 yıl önce işgal ettiğini belirtti. İşgalle birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türk’ünün yerlerinden edildiğini, 20 bin şehit verildiğini, 5 bin kişinin akıbetinin ise hala belirlenemediğini vurgulayan Akar, “Hocalı katliamı da hala hafızalarımızdaki yerini çok taze olarak korumaktadır” diye konuştu.



Akar, “Yıllardır Azerbaycan’ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların, Azerbaycan’ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Can kardeşlerimizin, Azerbaycan Türk’ünün haklı davasında, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.