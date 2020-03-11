‘Ateşkese uyulmazsa kaldığımız yerden yeniden başlarız’

Bahçeli, MHP’nin Meclis grup toplantısında özetle şunları kaydetti:



SIĞINMACI DEPOSU DEĞİLİZ: Sığınmacıların Pazarkule Sınır Kapısı’nın Yunanistan tarafından kapatılmasıyla maruz kaldıkları trajediler tek kelimeyle barbarlıktır. Yunanistan zulmün koçbaşı haline dönüşmüştür... Türkiye’yi göç meselesini siyasi amaçla kullanmakla itham etmek ahlaksız bir yakıştırmadır. Sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan’ın AB tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır. AB ülkeleri vahim bir tenakuz çukurundadır. Türkiye her zaman sözünü tutmuştur. Türkiye sığınmacı deposu, mülteci toplama kampı, göçmen barınma alanı değildir. Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz fakat aklımızla oynanmasına izin vermeyiz.



ZİRVE OLUMLU: (Erdoğan-Putin zirvesi) Çıkan kararlar bizim açımızdan olumludur. Ülke sınırları terör ve rejim saldırılarına karşı daha güvenli hale gelecek, İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmenin kapısı aralanacak, kahramanlarımızın güvenliği sağlanacak, sivil ve masum insanların korunması teminat altına alınacaktır. Rusya Devlet Başkanı’nın, 27 Şubat’ta Türk askerlerinin yerlerini bilmediklerini söylemesi kuyruklu yalana bir yalan daha eklemektir. Bundan sonra ateşkese uyulursa ne âlâ, uyulmazsa kaldığımız yerden tekrar başlar, vatan mücadelesini gittiği yere kadar taşırız. Karşımıza çıkanları da doğduklarına pişman ederiz. Türkiye Moskova’da mahcup olmamıştır. Sahadaki fedakarlıklar akıl ve stratejiyle temellenmiş diplomasiyle eklemlenmiştir.



‘Alçaklık varsa telafi edilmeli’



(Rus devlet televizyonunun, Türk heyetinin Putin’in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlaması) Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir. Ümit ederiz ki malum video maksatlı şekilde hazırlanmış olmasın. Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret hepimize hakarettir... Bizim kültürümüzde ata arpa, yiğide pilav, vatana da can verilir. Ayranımızı kabartmasınlar, ayılara güvenmesinler... Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretini sabote etmek, karalamamak, üzerinde kuşku uyandırmak için Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatmış, şaşı kalkmış, bilye dağıtmıştır. Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyorlar, gülmelerini saklayamıyorlar.



Fotoğraflar: Mustafa İstemi