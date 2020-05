Avukatlık Kanunu 2020 gündeminde

Avukatlık Kanunu ve baro seçimleri ile ilgili düzenlemenin bu yıl TBMM’ye getirilmesinin planlandığı öğrenildi. Milliyet’in edindiği bilgiye göre, çalışmalar kapsamında “Uzman avukatlık”, “Avukat şirketlerinin şube açabilmesi”, “Avukatlara uygulanan reklam yasağının esnetilmesi”, “Stajyer kısıtlaması” gibi önemli konu başlıkları da bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Adalet Bakanlığı ile birlikte Yargı Reformu çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki gerginliğin ardından baro seçimleri yeniden Türkiye’nin gündemine geldi. Erdoğan, Eylül 2019’da “Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna inanıyorum” açıklamasını yapmıştı.

Baro seçimleri

Kurul yetkilileri, Avukatlık Kanunu’nun “2020 gündemi” olduğuna dikkat çekerken, 30 Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde Avukatlık Mesleği ile ilgili bölümleri adres gösteriyor.

Avukatlık Kanunu değişikliğinin strateji hedeflerinden biri olarak tanımlandığı anımsatılırken, “Baroların çoğunlukçu değil, çoğulcu bir temsil esasına göre yönetimlerini oluşturmaları ve buna ilişkin seçim sistemi değişikliğin” de gündeme alındığı belirtiliyor. Kanun değişikliğine ilişkin teklif taslağının TBMM’nin yasama mesaisine başlamasının ardından kamuoyunun tartışmasına açılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Ne isteniyor?

Yargı Reformu Stratejisi’nde avukatlık mesleğine ilişkiler düzenlemeler yer almış, ancak baro seçimlerine değinilmemişti. Edinilen bilgiye göre, baroların seçim yönetimlerini değiştirme sonucunu da doğuracak farklı modeller üzerinde duruluyor. Hem baro hem de Türkiye Barolar Birliği seçim sisteminde değişiklik yapılarak blok liste ile seçime gitme uygulamasının değiştirilmesi hedefleniyor. Mevcut sistem “yanlış” ve “anti-demokratik” bulunurken, “nisbi temsil” sistemi olması gerektiği savunuluyor. Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde de İstanbul, Ankara gibi büyük baroların etkinliğinin azaltılması planlanıyor. Avukatlık Kanunu’na göre, Barolar Birliği Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyor. İktidar, bu sisteme özünde karşı çıkmazken, her 300 üye için değil 1000 üye için bir delege seçilmesini öngörüyor. Bu durumda İstanbul ve Ankara gibi baroların delege gücünün de yüzde 60 oranında azalacağı ifade ediliyor.

‘Uzman avukatlık’ unvanı geliyor

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, Avukatlık Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında dikkat çeken düzenlemeler de yer alıyor. Taslakta yer alabileceği belirtilen bazı düzenlemeler şöyle:

Özel bir alanda tecrübeye sahip olan avukatlara “uzman avukat” unvanı kullanma yetkisi verilmesi.

Belirli dava türleri için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. Belirli davalarda da (örneğin ağır ceza davaları) belli kıdeme sahip avukatlara temsil hakkı verilmesi.

Stajyere kısıtlama

Stajyer sayısına kısıtlama getirilmesi ve stajyerlerin sigortalı çalıştırılması.

Avukat mesleği sorumluluk sigortasının hayata geçirilmesi.

Emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıfların, avukatlara istedikleri belgeleri incelemelerinde yardımcı olmaları yasayla düzenlenirken, bu duruma uymayanlara bir yaptırım uygulanmıyor. Taslak ile bu konuda da bir yaptırım öngörülüyor.

Reklama esneme

Avukatların ticari şirket kurabilmesi konusunun da yeni taslakta yer alması bekleniyor.

Avukatlık şirketlerinin taşrada şube açarak taşradaki avukatlara da destek olmaları.

Avukatlar için uygulanan reklam yasağının esnetilerek “uzmanlık alanlarıyla ilgili” olmak kaydıyla tanıtım yapabilmelerinin sağlanması.

İş ve dava takibi için avukatlara verilecek vekâletname hazırlama yetkisinin barolara verilmesi.