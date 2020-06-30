Avusturya Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırılıyor

Bakanlık açıklamasında, “Avusturya’nın başkenti Viyana’da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur” denildi.

‘Beyhude gayretler’

Açıklamada, Avusturya polisinin müdahalesiyle bazı Türklerin yaralanması ve Türklere ait bazı iş yerlerinin zarar görmesi kınanandı. “Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez” ifadesine yer verilen açıklama şöyle devam etti: “Türkiye’nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK’ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir.”

Avusturya makamlarının Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK’yla layıkıyla mücadele etmeye davet edildiği açıklamada, ayrıca konunun popülist siyasete malzeme yapılmaması da istendi.