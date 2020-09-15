Ayağımızı topal bırakmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı’nca Kızılcahamam’da düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu’nun Açılış Töreni’ne katılan Soylu, Türkiye’de bir kesimin terörle mücadelede alınan tedbirlere karşı eleştirilerde bulunduğunu belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu şöyle eleştirdi: “Neymiş, ana muhalefet partisi lideri Demirtaş’ın hapishanede yattığı günleri şeref madalyası olarak nitelendiriyormuş. Buradan ana muhalefet partisine sesleniyorum; bu ülke kolay kazanılmadı. Yazıklar olsun. Ayıptır.”

Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması yönündeki kararı ile terör örgütü üyelerinin kamuda görev yapabilmelerine imkan tanınacağını savunan Soylu, şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesini de eleştirdi. Soylu, AYM Başkanı’na da şöyle seslendi: “Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsunuz. Ben varım, sen var mısın Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz.”