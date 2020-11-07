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07.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Aydınlardan PKK terörüne karşı ortak mutabakat çağrısı

Akademisyen, yazar, gazeteci ve avukatlardan oluşan çok sayıda isim, PKK şiddetine ve terörüne karşı ortak mutabakat çağrısı yaptı.

Aydınlardan PKK terörüne karşı ortak mutabakat çağrısı

Aralarında, yazar Ertuğrul Başer, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Erdal Baykan, gazeteci Ahmet Tezcan, Güldalı Coşkun, Halime Kökçe,  eğitimci Serdar Kaya, avukat Safa Mürsel, sosyolog Ercan Şen’in de bulunduğu çok sayıda aydın tarafından “Türkiye Ana’nın bütün çocuklarına çağrımızdır” başlığıyla yayımlanan çağrıda, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘Kırmızı çizgi inşa edelim’

“Türkiye demokratik bir cumhuriyettir, bu topraklarda Kürtlerin de Türklerin de şiddetle elde edeceği bir şey yoktur! Bu topraklarda, bu bayrak altında yaşayan bütün kimlikler eşit ölçüde anayasal güvence altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Sendika ve meslek örgütlerine, siyasi partilere, insan hakları örgütlerine, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye Vatanın bütün çocuklarına sesleniyoruz, canımız yanıyor, gelin eteğimizdeki taşları dökelim, sebeplerimizi, hesaplarımızı bir yana bırakalım. Canımız yanıyor, gelin PKK’nın şiddetini, terörünü kayıtsız şartsız ret ve mahkum edelim. Hepimizin anası olan ‘Türkiye Ana’nın kucağında terörsüz, şiddetsiz, kansız, silahsız bir hayat için ortak bir arzu ve irade inşa edelim. Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti dışlayan bir ortak payda, bir mutabakat, bir kırmızı çizgi inşa edelim, ikna ve rızaya dayalı demokratik siyaseti vazgeçilmez ortak payda kılan bir irade ve geliştirelim.”

 

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