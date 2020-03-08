‘Aydınlık bir Türkiye’yi birlikte kuracağız’

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “20 Temmuz sivil darbesinden sonra Türkiye zor bir dönemi yaşıyor. Ama hiç kimse unutmasın, üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir. Biz hukukun üstünlüğünü her yerde, her ortamda savunacağız. Hapisteki gazeteci arkadaşlarımız, yargılanan gazeteci arkadaşlarımız şunu çok iyi bilsinler, bütün Türkiye, bütün aydınlar, bütün yurtseverler onlarla birlikte. Onlar yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Umarım kısa süre içerisinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye’yi hep beraber yeniden kuracağız.”



