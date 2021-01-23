23.01.2021 - 07:00 |
‘AYM kararı bağlayıcıdır’
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin yeniden “hak ihlali” kararıyla ilgili, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır” dedi. l GAZİANTEP AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.