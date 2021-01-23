‘AYM kararı bağlayıcıdır’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin yeniden “hak ihlali” kararıyla ilgili, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır” dedi. l GAZİANTEP AA