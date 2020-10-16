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16.10.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

AYM kararlarına TBMM de direndi

Anayasa Mahkemesi kararlarına TBMM’nin de defalarca direnç gösterdiği ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Şirin, Meclis’in Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 çoğunluğu ve başörtüsüne ilişkin AYM kararlarına muhalefet ettiğini belirtirken, özellikle milletvekili emekliliği konusunda 11 kez Yüksek Mahkeme’nin verdiği karara direndiğini açıkladı.

AYM kararlarına TBMM de direndi
ÖNDER YILMAZ Ankara

 

Milliyet’e konuşan Şirin, yaşanan olayın hukuk devleti krizini daha da derinleştirdiği tespitini yaparken, “Gerçekte Anayasa’nın 153. maddesine göre AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu hüküm AYM’nin Şahin Alpay kararında da somutlaştırılmıştı.

Meclis uygulamadı

Şirin, AYM kararlarına Meclis’in de direnç gösterdiğini örnekleriyle şöyle anlattı:

“Yasama organının AYM’nin iptal kararlarını yok sayarak aynı kanunları çıkardığı direnme örnekleri var. Örneğin milletvekillerinin kendileri için çıkardıkları ve kamuoyunda ‘kıyak emeklilik’ olarak bilinen kanunlarla ilgili AYM’nin iptal kararlarına karşı hareket edildi. TBMM, AYM’nin bu konudaki iradesine onbir defa direndi. Başkan örnek olarak; AYM, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sürecinde toplantı nisabının 367’yi bulmasını zorunlu görmüştü. Yine AYM aynı süreçte AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin Anayasa’nın 10. ve 42.  maddelerinde başörtüsü serbestisi amacıyla yaptığı değişikliği, Anayasa’ya aykırı saymıştı. İşte o süreçte çeşitli çevrelerde bu iptal kararının ‘yok’ hükmünde olduğu savı ileri sürülmüştü. Öyle ki mahkemenin eski bir raportörü hükûmetin bu kararı dikkate almaması, yok sayması ve iptal edilen maddeler de dahil olmak üzere paketi bir bütün halinde referanduma sunması gerektiğini söylemişti. Bu tartışma epeyce alavlense de sorun farklı bir politik mecrada çözüldü.”

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