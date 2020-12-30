Ayn İsa, Esad yönetimine mi verildi?

Türkiye sınırına 35 kilometre mesafedeki Ayn İsa kasabasını terör örgütü DSG/YPG’den almak için SMO gruplarının başlattığı kuşatma harekatı devam ediyor. Ayn İsa’nın güneyinde bulunan Mişrefe ve Cehbel köylerinde çatışmalar sürerken, M4 karayolu üzerindeki YPG noktaları topçu atışları ile vuruluyor.



Bayrak iddiası



Rus kaynaklarına göre, Ayn İsa’daki gerilimin azaltılması ve bölgeye Rus askeri polisinin konuşlandırılması konusundaki mutabakat çerçevesinde, bölgenin kontrolünün rejime bırakılması için Moskova, terör örgütü üzerinde baskıyı artırdı. Suriye rejimi hükümet yetkilisi Omer Rehmun, DSG ile rejim heyeti arasında Ayn İsa’daki duruma ilişkin toplantıda, DSG’nin kasabayı rejime teslim etme konusunda ikna edildiğini açıkladı. Ancak bu açıklama DSG tarafından doğrulanmadı.



Bölgedeki kaynaklara göre iki taraf arasında varılan son anlaşma sonucunda Rusya ve Şam rejiminin kontrol noktalarının kasabaya konuşlandırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda rejim askerleri, kasabanın üç farklı noktasına asker konuşlandırarak bayrak dikti.



Rusya’dan takviye güç



Rusya Savunma Bakanlığı ise Ayn İsa bölgesinde artan gerilimin önüne geçilmesi amacıyla ek askeri polis gücünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ağır silah ve zırhlı araçlar eşliğindeki Rus askeri konvoyu, Mi-8 ve Mi-35 helikopterlerinin desteğiyle Ayn İsa’ya girdi.



Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, “Ayn İsa bölgesinde istikrarın bozulduğu görülüyor. Bugün durumu istikrara kavuşturma çabalarını hızlandırmak için Ayn İsa bölgesine ek Rus askeri polisi gücü intikal etti. Birbirilerine ateş açan tarafları gerginliği yatıştırmaya çağırıyoruz” dedi.