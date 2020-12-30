MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Ayn İsa, Esad yönetimine mi verildi?
ABONE OL
30.12.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Ayn İsa, Esad yönetimine mi verildi?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) harekât başlattığı terör örgütü DSG/YPG’nin dentimindeki Rakka’ya bağlı stratejik Ayn İsa kasabasının Rusya’nın arabuluculuğunda Esad yönetimine teslim edileceği ileri sürüldü.

Ayn İsa, Esad yönetimine mi verildi?
NAMIK DURUKAN Ankara

Türkiye sınırına 35 kilometre mesafedeki Ayn İsa kasabasını terör örgütü DSG/YPG’den almak için SMO gruplarının başlattığı kuşatma harekatı devam ediyor. Ayn İsa’nın güneyinde bulunan Mişrefe ve Cehbel köylerinde çatışmalar sürerken, M4 karayolu üzerindeki YPG noktaları topçu atışları ile vuruluyor.

Bayrak iddiası

Rus kaynaklarına göre, Ayn İsa’daki gerilimin azaltılması ve bölgeye Rus askeri polisinin konuşlandırılması konusundaki mutabakat çerçevesinde, bölgenin kontrolünün rejime bırakılması için Moskova, terör örgütü üzerinde baskıyı artırdı. Suriye rejimi hükümet yetkilisi Omer Rehmun, DSG ile rejim heyeti arasında Ayn İsa’daki duruma ilişkin toplantıda, DSG’nin kasabayı rejime teslim etme konusunda ikna edildiğini açıkladı. Ancak bu açıklama DSG tarafından doğrulanmadı.

Bölgedeki kaynaklara göre iki taraf arasında varılan son anlaşma sonucunda Rusya ve Şam rejiminin kontrol noktalarının kasabaya konuşlandırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda rejim askerleri, kasabanın üç farklı noktasına asker konuşlandırarak bayrak dikti.

Rusya’dan takviye güç

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ayn İsa bölgesinde artan gerilimin önüne geçilmesi amacıyla ek askeri polis gücünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ağır silah ve zırhlı araçlar eşliğindeki Rus askeri konvoyu, Mi-8 ve Mi-35 helikopterlerinin desteğiyle Ayn İsa’ya girdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, “Ayn İsa bölgesinde istikrarın bozulduğu görülüyor. Bugün durumu istikrara kavuşturma çabalarını hızlandırmak için Ayn İsa bölgesine ek Rus askeri polisi gücü intikal etti. Birbirilerine ateş açan tarafları gerginliği yatıştırmaya çağırıyoruz” dedi.

Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Sıradaki Haber