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05.06.2020 - 02:56 | | AA

Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Gelen son dakika haberlerine göre; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atanmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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