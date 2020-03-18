Aytaç Yalman hayatını kaybetti

Türk Kara Kuvvetleri’nin 41’inci Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti.



1940 yılında İstanbul’da doğan Yalman, 1960’ta Kara Harp Okulu’ndan, 1961’de Piyade Okulu’ndan, 1971’de Kara Harp Akademisi’nden ve 1976’da Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. 1998 yılında Suriye ile yaşanan Öcalan krizi sonrasında 20 Ekim 1998’den itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 1986 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti.



Darbe yanıtı



1990-1994 yılları arasında önce tümgeneral, ardından korgeneral oldu. 1995-1998 yılları arasında Adana’da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı’na atanan Yalman, 1998 yılında orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığı’na atandı. 2000 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’na

2002’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi.



Yalman’ın ismi Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, AK Parti iktidarına karşı hazırlandığı ileri sürülen “Balyoz Darbe Planı” ile gündeme gelmişti. Yalman muhtemel bir darbeyi Özkök’ün engelleyip engellemediği şeklindeki soruyu, “Bilmem, Türk ordusu tek kişi değildir. Tek Genelkurmay Başkanı da değildir. Ucuz kahramanlık kimseye yakışmaz. Türk ordusu demek Kara Kuvvetleri Komutanlığı demektir. Hilmi Paşa’nın kaç tane tankı tüfeği vardı?” sözleriyle yanıtlayarak darbeyi önleyenin kendisi olduğunu öne sürmüştü.