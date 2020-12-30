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30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Azerbaycan’da ortak merkez açıklaması: 1 general 35 subay göreve başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan mutabakat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan’a gittiğini söyledi.

Azerbaycan’da ortak merkez açıklaması: 1 general 35 subay göreve başlayacak

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları’nın da katılımıyla video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir sene boyunca son derece başarılı faaliyetleri yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelini tebrik eden Akar, Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini bildirdi. Dağlık Karabağ’da ateşkesi gözetlemek için inşaası süren Türk-Rus Ortak Merkezi’ne değinen Akar, “Personelimiz Azerbaycan’a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar” dedi.

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