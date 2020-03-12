Babacan DEVA’yı tanıttı: Beka söylemine itiraz ediyoruz

Babacan, dün partisinin kurucular kurulu, tüzük ve programının tanıtımını yaptı. “İnsan haklarının ihlâl edilmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması, toplumumuzun nefes almasını zorlaştırıyor” diyen Babacan “Ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu artık. Siyasetin toplumumuzu sürekli bir tehdit ve beka söylemi ile sindirmesine itiraz ediyoruz” dedi.



Kürt sorunu

Herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına saygılı olacaklarını kaydeden Babacan “Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyecek, siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Tüm siyasi partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog kanallarımızı her zaman açık tutacağız” dedi.



Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Alevi vatandaşların başta cemevlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli adımlar atılacak. Kürt sorununu, vatandaşlara güven temelinde siyasi kanalları açık tutarak, taleplerin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşa ederek, özgürlük alanlarını genişleterek ve hukuku tahkim ederek çözülecek. Anadil hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak.”



Babacan, genel başkanlık süresini 10 yılla sınırlandıklarını kaydetti. Babacan “Parti organlarının seçimlerinde çarşaf liste olacak, milletvekili adaylarının en az yüzde 50’si ön seçim veya aday yoklamasıyla belirlenecek” ifadelerini kullandı.



