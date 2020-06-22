Babalar ilk kahramanlarımız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, babaların fedakârlıklarının anlatıldığı bir video paylaşarak, “Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Baba olmak çok zor iştir... Gerçekten baba olmayı başarabilmiş tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu, ahirete göçmüş babalarımızın mekanları cennet olsun” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Varlıklarıyla güç veren, hayatı öğreten babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, ahirete göç etmiş tüm babaları rahmetle anıyorum” paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da güvenlik güçlerinin çocuklarının, Babalar Günü’nü kutladığı bir videoyu paylaşarak, “Onlar, hepimizin koruyucu meleği... Bu ülkenin fedakâr babaları, sizin de Babalar Günü’nüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

‘Baba, oğul, torun’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’daki Söbüçimen Yaylası’nda kayda alınan, babası Osman Çavuşoğlu ve kızı İrem Çavuşoğlu’nun yer aldığı videoyu, “baba, oğul, torun” başlığıyla paylaştı.