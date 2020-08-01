Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti

Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.



Ziyaretin ardından gündeme ilişkin konuşan Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:



“Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ’ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bundan dolayı İçişleri Bakanı’mız, silahlı kuvvetlerimizin komuta heyetine ve mensuplarına başarılar diliyoruz... Yakın komşu ülkelerde de bu sıcak iklim devam etmektedir. Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır... Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinden bu başarıyı net olarak görmek mümkündür.”



Twitter’a döndü



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyayla ilgili yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Twitter’a geri döndü. Bahçeli’nin ilk tweet’i, Fatih Karagümrük’ün Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili oldu. Bahçeli, 1 Temmuz’da yaptığı son paylaşımında “Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin Meclis’te düzenleme yapılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığı açıklanmıştı.







