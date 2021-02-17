Bahçeli’den çok sert HDP çıkışı: Mazbatalı teröristler Gazi Meclis’te olamaz

Bahçeli, MHP’nin TBMM Grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

KANDİL’E BAYRAK DİKİLMELİ: Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımız sonuna kadar kullanılmıştır... Kandil’e bir şafak vakti Türk’ün şanlı bayrağı dikilmeli, Mahmur’da bulunan terör kampları yakılıp yıkılmalıdır. Sincar’ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, örgütün nefes aldığı ve kontrolünde tuttuğu Peşhabur sınır kapısının temizlenmesi de artık hayat memat konusudur.

CANAVARLIK ÖRNEĞİ: Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. PKK terör örgütü ya teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır.

SABIR TAŞI ÇATLADI: Gara’da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde, terörün elebaşları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacaktır. Dağda elde edilen üstünlüğü TBMM’de kaybetmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Bebek katiline ‘sayın’, teröriste ‘gerilla’ diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. İcazeti Kandil ve İmralı’dan alan hainlere milletvekilliği haramdır. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı.

MAAŞLARI HARAM: Mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan; Gazi Meclis olmamalıdır. HDP, PKK’nın Mekap’ı çıkarıp kundura giymiş halidir. HDP’nin ipi ve iradesi Kandil’dedir. Olan bitenler karşısında HDP’nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir? Bölücü milletvekillerinin Meclis’ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır. Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır... Şayet bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, MHP, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir.

CHP’YE TEPKİ: CHP yönetimine sesleniyorum; HDP’ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK’ya katil demek, size millet nezdinde itibar kazandıracaktır. Fakat ne kızı vereyim ne de dünürü küstüreyim havasındaysanız, biliniz ki, ya nal toplarsınız ya da yal paklarsınız.

‘AYM kime hizmet ediyor?’

(AYM’nin ihlal kararları) Ne hikmetse hak ihlalleri hep şaibeli ve hakkında soru işaretleri olan isimlerle ilgili verilmektedir. Bu AYM kime hizmet etmekte? Milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye’nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin.

‘İlk dört madde tartışılmaz’

Anayasa’nın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki kimliği, kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesidir. Bu kimliği tahrip etmeyi hayal edenler veya aklından geçirenler ya HDP’ye kapağı atsınlar, ya PKK’nın dağ kadrosuna katılsınlar, ya da Pensilvanya’da soluğu alsınlar. İlk dört maddeyi tartışacak babayiğit henüz doğmadı.