Bahçeli’den ‘İnce’ değerlendirmesi: CHP’de Atatürk’e dönüş başlatacaktır

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri, şunları söyledi: “Sayın Muharrem İnce 2018’den beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Tespit ettiğim husus şudur; 4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. ‘Bin günde memleket’ parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur.”