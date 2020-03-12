MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
ABONE OL
12.03.2020 - 20:17 |

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Ankara’da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’i askeri törenle karşıladı.

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. 

Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu." ifadeleri yer aldı

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü


İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldiİtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 189 kişi artarak, 1016'ya yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korona virüsü nerede cevabı

Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korona virüsü nerede cevabı

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber