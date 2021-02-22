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22.02.2021 - 16:25 | | DHA

Bakan Akar, Japonya Büyükelçisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Japonya Büyükelçisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'yu kabul etti" denildi.

 

Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili flaş açıklamaCNN TÜRK canlı yayınına katılan uzman isimler İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, döviz rezervleriyle ilgili tartışmaları yorumladı. Şener, 'Merkez Bankası'nın kaynakları net ve şeffaf bir şekilde açık ve ortada. Nereye kullanıldığı hukuk çerçevesinde. Merkez Bankası kanun çerçevesinde ortaya konulmuş durumda. Yani bu paranın buharlaşması ya da uçup gitmesi bir yerlere transferi bunlar mümkün değil kamu sistemi içerisinde. Devlet sistemi içerisinde bunu yapabilmek hiç kimsenin kudretinde değil' dedi. İşte haberin ayrıntıları...
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