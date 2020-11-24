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24.11.2020 - 10:29 | | AA

Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır." dedi.

Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Bakan Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Dünyada meydana gelen hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmelerin bireyleri dolayısıyla da toplumları yakından ilgilendirdiğini, onları derinden etkilediğini belirten Akar, "Bu değişimin gerisinde kalmamak için ülkelerin ilerleyişine katkı sunacak atılımları gerçekleştirmenin birinci koşulu, nitelikli insan gücüne sahip olmaktır." diye konuştu.

Bunun da temelinde iyi bir eğitimin yer aldığını vurgulayan Akar, "İyi bir eğitimin öznesi de öğretmenlerimizdir. Ülkelerin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki barış ve huzurun sağlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin rolü hayati öneme haizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, Öğretmenler Gününü kutladı

Bakan Akar, yeni nesillerin niteliğinin, onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olduğuna dikkati çekerek, "Denilebilir ki öğretmenler, insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akar, sözlerini "Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden saygıdeğer öğretmenlerimizi minnetle anıyor, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde tamamladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da kabulde hazır bulundu.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü mesajı Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Nitelikli insan yetiştirebilmenin en temel unsurunun öğretmenler olduğunu belirten Akar, mesajında, "Saygıdeğer öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için taşıdıkları bilim meşalesiyle irfan yolumuzu aydınlatacaklarına, cehalete karşı yürüttükleri mücadeleye azim, kararlılık ve fedakârlıkla devam edeceklerine olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

    Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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