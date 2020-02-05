Bakan Akar, TSK MAAT Devreye Alma Töreni'nde konuştu

Bakan Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi (MAAT) Devreye Alma Töreni'nde, geri dönüşüm uygulamalarının kurumsal hale getirilmesinin güzel bir örneğini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacağını ifade eden Akar, sözlerine, 2 Ocak 2012'de bu fabrikada bir kaza sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 4 işçi ile İdlib'de saldırıda şehit olan personel ve tüm şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ordumuz, TSK, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla yüzde 70'lere ulaşan yerli ve milli savunma sanayimizin desteği ile yurt içinde ve İdlib dahil sınır ötesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla talimatlarınız doğrultusunda mücadelesini sürdürmektedir. Yedi iklim üç kıtaya barışı, huzuru ve adaleti götüren atalarımız gibi milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de Suriye'de ve Libya'da da mazlum ve mağdurların yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi'nin kendileri için teşvik edici olduğunu belirten Akar, şöyle konuştu:

"MSB bağlısı fabrikalarımızda ve tersanelerimizde bir taraftan TSK'nin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da mevcut teknolojimizi daha etkin, daha verimli ve daha çevreci hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm uygulamalarına hassasiyet gösteriyor ve büyük önem veriyoruz. Değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile vefakar milletimizin dişinden tırnağından artırarak, bizlere sağladığı imkanları en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Almanya, İtalya ve Ukrayna gibi ülkelerde mühimmat ayırma ve ayıklama işlemi, mühimmatın parçalarına ayrılması, patlayıcı malzeme ile patlayıcı olmayan malzemelerin birbirinden ayrılması, patlayıcı malzemelerin özel fırınlarda yakılması, patlayıcı olmayan malzemelerin de mümkün olduğunca geri kazanılması yöntemi ile yapılmaktadır. Bu çerçevede tesisimizde, insan ve malzeme güvenliğinden asla taviz vermeden, kullanım dışı bırakılan klasik mühimmatla roket, füze ve mayınlar, sıfır atıkla ve çevreye duyarlı bir biçimde, uluslararası standartlarda ayırma ve ayıklama işlemlerine tabi tutulacaktır."

Elde edilen metal atıkların MKE'ye devredilerek geri dönüşüm kapsamında harp araç, gereç ve silahların üretiminde kullanılacağını belirten Akar, "Kullanım dışı mühimmat, tesisimizin faaliyete geçmesiyle en seri şekilde geri dönüşüme tabi tutulacak, böylelikle ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 20-25 milyon lira kazandırılacaktır." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra kimyasal madde emdirilmiş tehlikeli atık durumundaki mühimmat sandıklarının, talaş haline getirilerek yakılacağını ve tesisin ısı enerjisinin yüzde 40'ının bu yolla karşılanacağını aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Altyapısı, maksimum otomasyona sahip ileri teknolojisi, yüksek emniyet ve çevreci standartlarına uyumu ve uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdürecek olan tesisimizde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra diğer ülke ordularının ihtiyaçlarını da karşılamak için kapasite artırma çalışmalarımız sürmektedir. Bizler ülkemizin kaynaklarını, asil milletimizin sağladığı imkanları ne kadar etkin, tasarruflu, yenilenebilir ve çevreci kullanırsak, bizden sonraki nesillerin de o kadar az kaynak sıkıntısı çekeceğinin bilincindeyiz."

Tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Hulusi Akar, konuşmasını, "Şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler temenni ediyorum." ifadesiyle tamamladı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sıtkı Varlı da 2007'de hizmete açılan tesisin 2 Ocak 2012'deki kazanın ardından faaliyetlerine ara verdiğini anımsattı.

Milli Savunma Bakanlığınca zarar gören atölyelerin yeniden inşası ve tesisin modernizasyonu için yapılan proje ile TSK envanterindeki mühimmat, roket ve füzelerin bilimsel olarak, en yüksek teknoloji kullanılarak, çevreye duyarlı ve en ekonomik şekilde uluslararası standartlara uygun olarak ayırma ve ayıklanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Projede yer alan tüm firmaların yerli olmasına, harcanan kaynakların yurt içinde kalmasına önem verildiğini belirten Varlı, 10 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere, 216 bin metrekare alana sahip tesiste 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 deponun bulunduğunu bildirdi.

Maksimum otomasyona ve yıllık ortalama 6 bin ton kapasiteye tesiste başta havan mühimmatı başta olmak üzere roket, füze ve mayınların ayırma ve ayıklama işlemleri gerçekleştirileceğini anlatan Varlı, "Dünyada bir çok ülkede mevcut ayırma ayıklama tesislerinden daha ileri olarak çevre ve iş sağlığı ve güvenliği, emniyet konusunda ilgili uluslararası standartlara tam uyum öngörülmüş tam otomasyon ile uzaktan komuta ve kontrol cihazlarıyla bilgisayar ortamında işletim sağlanmıştır." diye konuştu.

Tesisin aynı yerleşkedeki Mühimmat Islah, Geliştirme ve Yenileştirme Tesisi ile entegre bir şekilde işletim sağlanacağının altını çizen Varlı, "TSK envanterindeki mühimmat, roket ve füzelerin kullanıma hazır tutulması ile muharebe gücümüze ve ülke ekonomimize doğrudan katkı sağlanacaktır." dedi.

Varlı, tesisin, diğer dost ve müttefik ülkelerin mühimmat ayırma ayıklama ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verebilecek yetenekte olmasıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini belirtti.