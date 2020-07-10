10.07.2020 - 20:43 | | AA
Bakan Akar, Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile görüştü.
Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kiev’deki temaslarını sürdürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Bakan Akar, Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Pedraşka ile bir araya geldi.
Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.
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