04.07.2020 - 17:10 | | AA
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Malta'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile görüştü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’daki temaslarının ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.
Burada Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya gelen Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de eşlik etti.
Görüşmede Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu.
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