Bakan Akar'dan ABD'ye net mesaj: Uygunsuz karardan dönün!

Akar’ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

PKK/YPG’DEN BAŞLAMAK GEREKİYOR

CAATSA yaptırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaptırım ne olursa olsun uygun değil. Güveni, dostluğu sarsıyor. Temennimiz uygun olmayan karardan ABD’li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hâkim olması, orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması. Biz dostluktan yanayız. ABD’de yönetim değişiyor. Önümüzde neler olabilir, bakacağız. Eski Varşova Paktı ülkelerinden NATO’ya dahil olan dostlarımızda, Ruslardan kalan onlarca mühimmat, Yunan dostlarımızda S-300 var. ABD’li dostlarımızın objektif olmalarını istiyoruz. Diyalog, uzlaşma, hoşgörü ve problemleri çözecek yaklaşım olması lazım. Aramızdaki en büyük problem S-400 değil. PKK/YPG terörist mi değil mi? Önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD’li dostlarımızın bunun cevabını vermesi lazım. Bunun adının konulması lazım.

Yaptırımlar savunma projelerini nasıl etkileyecek?

Sıkıntılar olabilir ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Bakanlık da Savunma Sanayii Başkanlığı da sıkıntıların tespiti ve çözümü için çalışıyor.

ABD’nin S-400’leri hangara kaldırma talebi hayata geçer mi?

Ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması için aldık. Süreç devam ediyor. Kullanmak için aldık, başka ülkelere satışı gündemde değil. Kullanımda Ruslar olmayacak. Kullanım yetkisi, emir-komutası kontrolümüzde olacak.

BİNA KORUYACAĞI GERÇEK DEĞİL

S-400’ler hazır mı, nereye konuşlanacak?

16 lançer, iki batarya var. Bataryalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Konuşlanacağı yerle oradaki binaların yapımı, yolu vb ile ilgili çalışmalar olacak. Süreç devam ediyor. Konuşlanacakları yer büyük alanlarla ilgili, birkaç şehri koruma gibi. Bazıları A, B, C binalarına konuşlanacak diyor, bunun gerçekle alakası yok.

F-35’ler, S-400’lerle etkileşime giriyor mu?

İsrail’de F-35 var. Suriye’de S-400 var, onlar etkileşime mi giriyor, kodlarını mı alıyor? Hayır. F-35’lerle ilgili her yönüyle çalışma yapılıyor.

F-35 yerine SU-35 ya da SU-57 seçenekler arasında mı?

Genel çalışma yapılıyor. Geniş bir alanda olaya bakıyoruz. Her türlü olasılık var.

FETÖ İLE MÜCADELE

BAKAN Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında TSK’dan toplam 20 bin 610 kişinin ihraç edildiğini belirterek, “Bu konuda sıkıntı yok, tereddüt yok. Karar ve azimle mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

ORDU SİYASETE ÇEKİLMEMELİ

TANK Palet Fabrikası’yla ilgili tartışmalara değinen Hulusi Akar, “‘Ordu satılmış’a gelmesi çok yanlış. Buralara girilmemesi lazım. Onu siyasetin içine çekmemeli. Birtakım siyasi çıkarlar için olayı mecrasından çıkarmayın. Bırakın asker işini yapsın” dedi.

DİN SUBAYLIĞI TARTIŞMASI

BAKAN Akar, din subaylığının yıllardan beri olduğunu hatırlatarak, “Yeni bir durum değil. Olağan” dedi.

REJİM STRATEJİK HATALAR YAPIYOR

Bakan Akar, Suriye’den Azerbaycan’a birçok konuda sorulara yanıt verdi. İdlib’de rejim hattındaki gözlem noktalarının temas hattına çekilmekte olduğunu söyleyerek, şöyle dedi: “Biz samimiyetle İdlib’in sulha kavuşması, radikallerin çıkması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak Ruslardan ve ABD’lilerden de bölgede aynı samimiyeti bekliyoruz. Rejim stratejik olarak hatalar yapıyor. Rejim, İdlib’e asker yığıyor. ‘Biz işgal edeceğiz’ demiyoruz, rejimin oradaki insanları katletmesine engel olmak için orada bulunuyoruz. Ama öbür tarafta petrol gidiyor. Biz ‘Oraya bak’ diyoruz.

PKK/YPG İLE MÜCADELE

Çukur, koridor, hat buna müsaade etmeyeceğiz. 83 milyonu öldürürsünüz, bu koridoru kurarsınız. Hem Bağdat hem Erbil’e dostluğumuz iyi ama teröristlerin sınırlarımıza saldırmalarına izin vermeyeceğiz.

YUNAN KOMŞULARIMIZ GÖRÜŞMEYE GELMİYOR

İyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan yana olduğumuzu, hukuktan yana olduğumuzu defalarca söyledik. Bunun için ‘Gelin konuşalım, görüşelim, problemlerin siyasi çözümlerini bulalım’ diyoruz. NATO Karargâhı’ndaki görüşmelere biz gidiyoruz, Yunan komşularımız gelmiyor. AB zirvesinde AB üyesi ülkelerin çoğunlukla sağduyulu davrandıkları ortada.

Mısır ve İsrail ile deniz yetki alanları konusunda anlaşma yapılabilir mi? Temas var mı?

Konjonktür, süreç meselesi. Gelişmelere bakacağız. Çeşitli fırsatlar, ihtimaller var. Bir noktaya geldiğinde, görüşme, konuşma olabilir. Belli bir aşamaya gelince biz de adım atarız.

LİBYA’DA ATEŞKES HATTI ÇALIŞMASI

‘Libya’da bir hat oluşturulsun, ateşkes hattını, askerden arındırılmış bölgeyi polisler korusun’ diye bir çalışma var. Bununla ilgili çok sayıda görüşme yapıldı, yapılıyor. Temel ilkemiz: Tek Libya; Libya bölünmesin.

ORTAK HAREKÂT MERKEZİ AĞDAM’DA

Karabağ savaşının ardından ortak merkez Ağdam’da olacak. İnşaat çalışmaları yapılıyor. Başlarında generalimiz ve diğer personelimiz hazır. Ayrıca oraya patlayıcı madde uzmanlarımızı gönderdik. Hem eğitim veriyorlar, hem de daha sonra arazi arama taramalarını yapacaklar. İki özel mayın arama timi var, mayın arayacak. Ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor. Ruslar bu konuda dikkatli. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Karabağ’dan Ermeniler çekildi mi? Türk askeri yerleşecek mi?

Karabağ’ın bir kısmında Ermeniler var. Ruslar, barışı korumak kapsamında mevcudiyetini oluşturdular. Türk askerini istemiyor değil, Türk askerinin varlığı Türkiye-Azerbaycan arasındaki konu. ‘Türk askeri Ermenilerin olduğu yerde olmasın, sorun çıkar’ diye Rusların iddiaları var. Biz Azerbaycan ile konuşacağız.

Nahçivan ve Laçin koridoru ne zaman açılır?

Azerbaycan-Rusya-Ermenistan konuşuyor. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek.

HANDE FIRAT / HÜRRİYET