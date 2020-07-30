Bakan Akar'dan bayram mesajı

MSB'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda Bakan Akar şu ifadelere yer verdi;

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için büyük fedakârlık ve kahramanlıklarla görev yapan asker, sivil tüm mensuplarımızın Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum.

Milletler, millî ve manevi değerlerine sahip çıktığı müddetçe var olur ve geleceğe emin adımlarla yürürler. Dolayısıyla bayramlar gibi kültürel değerlerimizi muhafaza etmek ve bu değerlerin toplumumuza kazandırdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığının tüm mensupları, ülkemizin birlik ve dirlik içerisinde nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme gayretindedir.

Bu kapsamda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemize ve asil milletimize yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, Kıbrıs dâhil mavi vatanımızda, ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için verdiğimiz bu mücadele; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla devam edecektir.

Bu vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB’nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin, bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta; karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve hava şartlarında büyük fedakârlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın, emekli personelimizin Kurban Bayramı’nı bir kez daha kutluyor; kendilerine sağlık ve esenlikler diliyorum.