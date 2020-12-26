Bakan Akar'dan Libya'da kritik görüşme

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Trablus'ta El Meşri ile de görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.