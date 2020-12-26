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26.12.2020 - 16:20 | | AA

Bakan Akar'dan Libya'da kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.

Bakan Akar'dan Libya'da kritik görüşme

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Trablus'ta El Meşri ile de görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
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