Bakan Akar’ı Kiev’de duygulandıran ‘not’

Burada düzenlenen askeri törenin ardından Bakan Akar, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Güldere’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında Güldere, makam odasında sergilediği ve Ukraynalı bir kadın tarafından yazılan notu da Akar’a gösterdi.

Suriye’nin İdlib kentinde 28 Şubat’ta rejim güçlerinin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından yaşlı bir Ukraynalı kadın tarafından Büyükelçilik binasının önüne bir karanfil eşliğinde bırakılan notta, “Allah Türk askerlerini korusun, Ukrayna sizinle...” ifadeleri yer aldı.

Türk ve Ukrayna bayraklarının da yer aldığı duygulandıran notu okuyan Akar, “Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğun en güzel örneği” diye konuştu.