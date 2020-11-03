Bakan Albayrak paylaştı: Umudun adı Ayda bebek

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91. saatte sağ olarak kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin mucizesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:



91 saat sonra.

Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun.

İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun.



