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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel
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15.05.2020 - 22:49 |

Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15- 20 yaş aralığındaki gençlerin  bugün kısa süreliğine sokağa çıktıklarını anımsatarak, "Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel" dedi.

Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTwitter hesabından, "15- 20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız" notuyla yaptığı paylaşımda, gençlerin park, bahçe ve sokaklarda kaydedilen fotoğraflarına da yer verdi.

Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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