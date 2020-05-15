Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "15- 20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız" notuyla yaptığı paylaşımda, gençlerin park, bahçe ve sokaklarda kaydedilen fotoğraflarına da yer verdi.