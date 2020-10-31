Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadesini kullandı.





Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum.



Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 31, 2020