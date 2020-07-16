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16.07.2020 - 11:45 |

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt ve Van'da şehit olan vatandaşlara ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Başımız sağ olsun..."

Bakan Albayraktan başsağlığı mesajı

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