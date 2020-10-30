30.10.2020 - 16:30 |
Bakan Albayrak'tan deprem sonrası paylaşım!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.
İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin."
Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.