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25.06.2020 - 16:43 | | DHA

Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı!

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Trabzon Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için paylaşımda bulundu. Şehit Eren'in fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyiki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.

Bülbül'ün ölümün ardından sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazdığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.

Bakan Albayraktan Eren Bülbül paylaşımı

    Son anda fark etti! Kendini dışarıya zor attı…Bolu'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. ve kardeşi Erkan Ş., uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.Bolu’da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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