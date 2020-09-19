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19.09.2020 - 13:22 |

Bakan Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal hesabından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.

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