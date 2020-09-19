19.09.2020 - 13:22 |
Bakan Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal hesabından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.
Uşaklı yetiştiricinin "kangal" köpeği isteğini CİMER geri çevirmediUşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) "kangal" cinsi köpek talep eden 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteği yerine getirildi.