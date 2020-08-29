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29.08.2020 - 16:05 |

Bakan Albayrak'tan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün #AşureGünü

Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun.

Bugün bir de #HüzünGünü...

Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."

Bakan Albayraktan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı

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