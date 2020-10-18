18.10.2020 - 12:43 |
Bakan Albayrak'tan Nuri Pakdil açıklaması
Bakan Albayrak, "İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali. Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz." dedi.
Çocuk işçilerin olduğu sosyal deneyler hakkında suç duyurusu!Diyarbakır'da, çocuk işçilerin görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı sosyal deneyler için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu deneylerde çocukların istismarının söz konusu olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mehmet Emin Çoban, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem anayasanın hem de çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savunarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.