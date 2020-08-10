10.08.2020 - 11:08 | | DHA
Bakan Albayrak'tan şehit 2 polis için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Covid-19'u yenen hemşire anlattı!Bursa’da yoğun bakım servisinde hemşire Funda Çekiç (27), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. 30 günlük tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Çekiç, sosyal mesafesiz düğün görüntülerini izlediği sırada, 'İlk defa görüyorum, keşke görmeseydim. Çok korkunç ve üzücü' dedi.