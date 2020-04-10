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10.04.2020 - 12:29 | | AA

Bakan Albayrak'tan Türk Polis Teşkilatı'na kutlama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Albayrak'tan Türk Polis Teşkilatı'na kutlama

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde  dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını  çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü  kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi  saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

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