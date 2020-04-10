Bakan Albayrak'tan Türk Polis Teşkilatı'na kutlama

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.