Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Hakkari Ã‡ukurca'da hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum. Ruhunuz ÅŸad, mekanÄ±nÄ±z cennet olsun. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadelerine yer verdi.