31.05.2020 - 00:26 | | DHA
Bakan Berat Albayrak'tan ÅŸehitler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Hakkari'nin Ã‡ukurca bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan askerler iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â
Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Hakkari Ã‡ukurca'da hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum. Ruhunuz ÅŸad, mekanÄ±nÄ±z cennet olsun. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadelerine yer verdi.
YeÅŸilköy ve HadÄ±mköy Hastaneleri yarÄ±n hizmete açÄ±lacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamÄ±nda Atatürk HavalimanÄ± yerleÅŸkesine inÅŸa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alÄ±nan HadÄ±mköy Dr. Ä°smail Niyazi KurtulmuÅŸ Hastanesi yarÄ±n yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan açÄ±lacak.