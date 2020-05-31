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31.05.2020 - 00:26 | | DHA

Bakan Berat Albayrak'tan ÅŸehitler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Hakkari'nin Ã‡ukurca bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan askerler iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Bakan Berat Albayrak'tan ÅŸehitler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Hakkari Ã‡ukurca'da hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum. Ruhunuz ÅŸad, mekanÄ±nÄ±z cennet olsun. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadelerine yer verdi.

YeÅŸilköy ve HadÄ±mköy Hastaneleri yarÄ±n hizmete açÄ±lacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamÄ±nda Atatürk HavalimanÄ± yerleÅŸkesine inÅŸa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alÄ±nan HadÄ±mköy Dr. Ä°smail Niyazi KurtulmuÅŸ Hastanesi yarÄ±n yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan açÄ±lacak.
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