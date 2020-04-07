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07.04.2020 - 17:35 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele konusunda telekonferans görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü:

Çavuşoğlu, 11 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sonrası Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kanada, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarıyla 4. telekonferans görüşmesini yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kovid-19 ile etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin ve tedariki konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de salgınla mücadele konusunu ele aldı.

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