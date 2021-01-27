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27.01.2021 - 16:39 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü

Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.
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