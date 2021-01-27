27.01.2021 - 16:39 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.