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25.10.2020 - 11:30 | | milliyet.com.tr

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın ezik ırkçıları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ırkçı paylaşımlarıyla tepki toplayan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'ın skandal paylaşımına sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın ezik ırkçıları

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir' dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Avrupanın ezik ırkçıları

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